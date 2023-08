No final da oração do Angelus, na missa com que encerrou a JMJ, no Parque Tejo, em Lisboa, Francisco começou por agradecer ao cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e, nele, "à Igreja e a todo o povo português".

"Obrigado ao senhor Presidente [da República, Marcelo Rebelo de Sousa], que nos acompanhou nos eventos destes dias, às instituições nacionais e locais pelo apoio e assistência que nos têm dado, aos bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos", prosseguiu.

Depois, agradeceu a Lisboa, dizendo que "vais ficar na memória destes jovens como a casa de fraternidade e a cidade de sonhos".

"Exprimo também a minha gratidão ao cardeal Farrell [prefeito do Dicastério que organiza a JMJ com um comité local] e àqueles que prepararam estas jornadas, bem como a quantos as acompanharam com a oração", afirmou.

O Papa dirigiu também um "obrigado aos voluntários", pelo "seu grande serviço"".

"Um agradecimento especial a quem velou pela JMJ, os santos patronos do evento", disse, destacando João Paulo II (1920-2025, que deu vida à Jornadas Mundial da Juventude, destacou.

No final, dirigiu um "obrigado" aos jovens.

"Deus vê todo o bem que sois, só Ele conhece o que semeou nos vossos corações. Hoje vão partir daqui com aquilo que Deus semeou nos vossos corações", referiu, pedindo para que fixem "na mente e no coração os momentos mais belos", para quando tiverem "momentos de cansaço e desânimo" e, talvez, a tentação de parar no caminho ou de vos fechar em si mesmos, "reavivar as experiências e a graça destes dias".

Francisco pediu também que nunca esqueçam que são "o santo povo fiel de Deus que caminha com a alegria do Evangelho".

