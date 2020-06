A região de LVT tinha na quinta-feira registado 77% dos novos casos, 82,2% na quarta-feira, 87% na terça-feira, 63,3% na segunda-feira (a menor percentagem das últimas semanas), 77% dos novos casos divulgados no domingo e 74,8% do total de novas infeções divulgadas no sábado.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, na região de LVT foram reportadas 339 das novas infeções diárias (75,2% dos casos), no Norte foram registadas 69 novas infeções (15,2% dos casos), enquanto no Alentejo há 40 novos casos, representando 8,7% do total.

Na Região Autónoma dos Açores foram reportados dois novos casos (anteriormente já considerados nas contas das entidades regionais), representando 0,4%, e no Centro apenas uma nova infeção, representando 0,2%.

No Algarve e na Região Autónoma da Madeira não foram registados novos casos de infeção por covid-19.

Dos seis óbitos registados hoje, quatro aconteceram na região de LVT, outro no Norte e mais um no Alentejo.

A região de LVT tem, segundo o boletim, o maior número de casos acumulados, num total de 18.106, a região Norte tem 17.441, o Centro 4.056, o Alentejo 449 e a Região Autónoma dos Açores 148 (os dados das entidades regionais referem hoje 151).

O Algarve continua com um total de casos acumulados de 574 e a Região Autónoma da Madeira permanece com 92.

O concelho de Lisboa continua a ter o maior número de casos diários na região e está agora com um total de 3.335, mais 58 do que na quinta-feira, enquanto Sintra está com 2.477 infeções, mais 52 do que na quinta-feira.

Também na Área Metropolitana de Lisboa, Loures tem 1.745 (+25), a Amadora está com 1.591 (+45), Odivelas com 1.054 (+15), Cascais tem 868 (+22), Vila Franca de Xira tem 731 (+11), Oeiras está com 712 (+26), o Seixal com 567 (+6) e Almada permanece com 561.

Dos cinco concelhos do Norte com mais casos acumulados, apenas o município de Vila Nova de Gaia reportou quatro novos casos desde quinta-feira, estando agora com um total acumulado de 1.633.

O Porto permanece com 1.414, Matosinhos com 1.292. Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.

A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados se referem ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

Os dados da Direção-Geral da Saúde indicam 1.555 mortes relacionadas com a covid-19 em Portugal e 40.866 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de quinta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos de infeção subiram 1,1%.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 487 mil mortos e infetou mais de 9,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

VAM (CMP) // ROC

Lusa/fim