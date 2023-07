"É acima do que esperávamos. No caso da Diocese de Lisboa, tínhamos de encontrar, aproximadamente, espaço para 200 mil peregrinos. Neste momento, dentro daquilo que temos validado, vamos ficar acima disso, de capacidade", estimou à agência Lusa o coordenador do Comité Organizador da JMJ da Diocese de Lisboa, João Clemente.

Segundo o balanço feito por João Clemente, foram validados, até ao momento, nos 22 municípios que integram a Diocese de Lisboa 1.076 espaços coletivos de alojamento e encontradas 6.300 famílias de acolhimento.

Nos espaços coletivos de alojamento será possível acolher 215 mil peregrinos, em casa das famílias de acolhimento 22 mil.

Relativamente aos voluntários paroquianos, a Diocese de Lisboa conseguiu até ao momento angariar 12 mil pessoas, número considerado "muito positivo" pela organização.

Estes voluntários, explicou João Clemente, vão ajudar a preparar os espaços onde os peregrinos vão dormir, os pequenos-almoços e dar informações sobre alimentação e transportes.

"Já começou a ser feita a alocação dos peregrinos às paróquias. Ou seja, algumas paróquias já sabem o número de peregrinos que, de facto, vão receber, a sua nacionalidade. Já começam estas paróquias a contactar diretamente os grupos que vão receber para ver os aspetos práticos. Quando chegam, quando vão embora", explicou.

João Clemente destacou também a "união e a motivação" que se sente na "reta final" e que, no caso da Diocese de Lisboa, se tem sentido mais estes dias devido à presença dos símbolos da JMJ, que percorrerão os 22 municípios.

"Estes símbolos têm servido também para mobilizar e motivar as pessoas nesta reta final. Tem sido uma peregrinação e tem havido muitas festas. Há aqui uma motivação e um trabalho de congregar as pessoas muito em torno dos símbolos", sublinhou

A Diocese de Lisboa é composta por 288 paróquias, distribuídas pelos municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais, Mafra, Vila Franca de Xira, Azambuja, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Alenquer e Cadaval, do distrito de Lisboa, e Bombarral, Lourinhã, Caldas da Rainha, Peniche, Óbidos, Nazaré e Alcobaça, do distrito de Leiria.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto e são esperados cerca de 1,5 milhões de pessoas, quase três vezes a população da cidade de Lisboa, contando ainda com a presença do Papa Francisco.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II e a primeira edição aconteceu em 1986, em Roma.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. O gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa, que encerrará a Jornada.

FAC // VAM

Lusa/fim