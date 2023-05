"Nós estimamos que de todos os peregrinos com alojamento cerca de 20% ficarão em famílias de acolhimento e 80% em espaços coletivos e acolhimento. É muito mais fácil num pavilhão, numa escola, numa associação, num quartel de bombeiros ficar um grupo grande do que numa casa", disse à Lusa o coordenador do Comité Organizador da JMJ da Diocese de Lisboa, João Clemente.

O responsável referiu que até ao momento foram identificados na Diocese de Lisboa (22 municípios) 1.621 espaços coletivos de alojamento (escolas, quartéis, pavilhões), cabendo agora contratualizar a sua utilização com as respetivas entidades.

"Todos estes espaços carecem de ser capacitados. Ou seja, verificar se depois há uma carência, por exemplo, duches, a montagem de algumas infraestruturas mínimas. Se todos os espaços identificados forem utilizados terão capacidade para 250 mil peregrinos", estimou.

No entanto, João Clemente admitiu que a "experiência ideal" para os peregrinos seria ficarem em famílias de acolhimento, adiantando que até ao momento 4.500 agregados manifestaram disponibilidade para os acolher.

"Gostávamos de quadruplicar ou triplicar esse número. Nós neste momento temos uma capacidade para receber cerca de 17 a 18 mil peregrinos em famílias, mas gostávamos de ter mais. Gostávamos de ter mais, não porque exista uma carência de espaço, mas porque a experiência que o peregrino faz numa família de acolhimento é muito mais enriquecedora do que um peregrino que fica num espaço coletivo", argumentou.

Ainda em relação às famílias de acolhimento já inscritas, João Clemente adiantou que 40% pertencem a municípios do Oeste e os restantes 60% a concelhos mais próximos da cidade de Lisboa.

Relativamente aos voluntários paroquianos, a Diocese de Lisboa conseguiu até ao momento angariar 7.000 pessoas, um número considerado "muito positivo" pela organização.

Estes voluntários, explicou João Clemente, vão ajudar a preparar os espaços onde os peregrinos vão dormir, os pequenos-almoços e dar informações sobre alimentação e transportes.

"Estamos a ter um crescimento bastante interessante. Eu diria que nós nesta reta final estamos a ter um crescimento na ordem dos 1.000 voluntários por mês, o que é muito positivo. Sentimos que à medida que a Jornada se vai aproximando há um ritmo maior de crescimento destas disponibilidades", indicou.

A Diocese de Lisboa é composta por 288 paróquias, distribuídas pelos municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais, Mafra, Vila Franca de Xira, Azambuja, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Alenquer e Cadaval, do distrito de Lisboa, e Bombarral, Lourinhã, Caldas da Rainha, Peniche, Óbidos, Nazaré e Alcobaça, do distrito de Leiria.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

