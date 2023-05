Shepard Fairey, André Saraiva, Vhils, Felipe Pantone, Jason Revok, Add Fuel, Wasted Rita, Tamara Alves e Nuno Viegas são alguns dos 18 artistas da exposição "Urban [R]Evolution", que estará patente entre 21 de junho e 03 de dezembro, anunciou hoje a organização, que junta a plataforma Underdogs e a promotora Everything is New. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, em Lisboa.

Os artistas irão criar as obras 'in situ', para dar ao visitante "uma experiência imersiva" no trabalho de cada artista, explicou Pauline Foessel, cofundadora da Underdogs e cocuradora da exposição.

A 'espinha dorsal' da mostra será o trabalho da fotógrafa norte-americana Martha Cooper. As imagens captadas desde a década de 1970 em Nova Iorque, serão "a chave para entender a evolução do movimento no mundo inteiro", disse a curadora.

JRS // MAG

Lusa/fim