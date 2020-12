Em comunicado, o gabinete do vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), destaca que até domingo será dada uma resposta de "reforço de roupa, bebidas quentes e facilidade no acesso a equipamentos que possam promover a redução de risco de saúde das pessoas que se encontram na rua".

Na nota é adiantado que as circunstâncias ainda não cumprem os critérios da Proteção Civil para a abertura de um pavilhão específico para acolher as pessoas em situação de sem-abrigo.

No entanto, "as equipas técnicas que todos os dias acompanham quem está na rua terão especial atenção às necessidades decorrentes da baixa de temperatura", refere o gabinete do responsável pela pasta dos Direitos Sociais na autarquia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, os distritos de Lisboa e Leiria devido à previsão de agitação marítima forte, na sequência dos efeitos da depressão Dora em Portugal continental.

Estes dois distritos vão estar sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, entre as 12:00 e as 21:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com sete a oito metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

O mau tempo que se vai fazer sentir no continente pelo menos até sábado surge na sequência da passagem em Portugal continental da depressão Dora, que traz também vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura.

TYS // ROC

Lusa/Fim