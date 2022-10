"O CoolJazz está de volta e a primeira confirmação é a lenda da música soul: Lionel Richie. 'All Night Long', 'Say You, Say Me' e 'Dancing On The Ceiling' são alguns dos temas que marcam a longa e distinta carreira do artista. Dia 08 de julho de 2023, a digressão 'An Evening with Lionel Richie' sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo", lê-se num comunicado hoje divulgado.

Lionel Richie, de 73 anos, é a voz de temas como "Hello", "All night long", "Say you, say me" e "Endless love", este último em dueto com Diana Ross.

Na década de 1960, foi vocalista e saxofonista dos Commodores, responsáveis por temas como "Easy", "Three Times a Lady", "Still" e "Sail On".

Em 1982, estreou-se a solo com um álbum homónimo, editado pela Motown, que incluía, entre outros, "You are" e "My love". O álbum mais recente de originais do cantor, "Just go", data de 2009.

Ao longo da carreira acumulou quase 40 nomeações para prémios como os Óscares, os Globos de Ouro e os American Music Awards, tendo sido "premiado 17 vezes pelos seus álbuns e temas únicos".

Os bilhetes para o concerto de Lionel Richie no CoolJazz 2023, com preços que variam entre os 35 e os 75 euros, estarão à venda a partir das 11:00 de 03 de novembro, no 'site' do festival, em www.cooljazz.pt.

O nome de Lionel Richie já tinha feito parte do cartaz do CoolJazz em 2020 e 2021, edições que acabaram por não se realizar devido às restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19.

Lionel Richie chegou também a ser anunciado para a edição deste ano, mas o músico acabou por adiar a digressão europeia que tinha agendada para o verão de 2022.

Cerca de 43 mil pessoas passaram pela 17.ª edição do festival Cool Jazz, que decorreu em julho em Cascais, e que incluiu concertos de John Legend, Paul Anka, Diana Krall, Jorge Ben Jor, Jordan Rakei, Miguel Araújo, Jéssica Pina, Moses Boyd, Mimi Fores e Tiago Nacarato.

