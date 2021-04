"As linhas estão interrompidas em toda a sua extensão", adiantou o Metro de Lisboa.

De acordo com a empresa, a circulação nas linhas Amarela e Verde está interrompida desde as 15:22 devido a causa alheia ao Metro, por ter havido a queda de uma pessoa à via na estação de Alvalade.

O Metro refere na página da Internet que não é possível "prever a duração da interrupção", podendo ser prolongada.

A linha Amarela liga a estação de Odivelas à do Rato, enquanto a linha Verde liga a estação de Telheiras à do Cais do Sodré.

Pelas 16:30, o INEM e os Bombeiros ainda estavam no local.

