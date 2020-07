Linhas Aéreas de Moçambique realizam voo para repatriamento de moçambicanos em Portugal

As Linhas Aéreas de Moçambique, em parceria com as gasolineiras Puma e a Petromoc, anunciaram hoje um voo, de tarifas especiais, para o repatriamento de cidadãos moçambicanos retidos em Lisboa face à covid-19, informaram hoje as entidades.