"Informamos que a linha SRS24 (800 24 24 20) já se encontra operacional. A anomalia técnica identificada na tarde de ontem [segunda-feira], já está corrigida", revela uma informação divulgada pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira.

Na nota, as autoridades de saúde realçam que o recurso a esta linha de apoio deve acontecer "em situações especiais, nomeadamente se o utente apresenta algum sintoma que possa estar relacionado com a covid-19, tais como, tosse, febre, dor de cabeça".

Em caso de teste positivo à covid-19, a pessoa infetada deve ficar "em isolamento no período recomendado", pode ler-se.

Se a pessoa estiver assintomática, "ao fim do quinto dia em isolamento retoma a sua atividade, cumprindo as regras de proteção individual em vigor", acrescenta o governo insular, reforçando que "o uso de máscara é obrigatório em qualquer situação".

O executivo madeirense esclarece que, se o resultado positivo for comunicado por um profissional de saúde, num dos postos de testagem massiva, o utente "não necessita de estabelecer qualquer tipo de contacto, uma vez que essa comunicação é automaticamente partilhada com as autoridades de saúde".

O Governo regional anuncia que "está a ser ultimada uma ferramenta eletrónica, através da qual será possível solicitar declarações e atestados de recuperados de forma célere".

De acordo com os últimos dados divulgados segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou 1.043 novos casos de covid-19 e tem atualmente 6.308 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2.

A covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da Agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.000 pessoas e foram contabilizados 1.434.570 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

