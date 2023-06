De acordo com a mesma fonte, a linha foi reaberta pelas 13:35, depois de um incêndio ter deflagrado antes das 10:00 numa composição que transportava viaturas ligeiras, obrigando ao corte da circulação ferroviária.

Segundo a fonte, o alerta para o incêndio -- entretanto já extinto - foi dado pelas 09:50 e duas viaturas ligeiras ficaram com danos.

A linha de Vendas Novas é um troço ferroviário que liga as estações de Vendas Novas (distrito de Évora) e Setil (concelho do Cartaxo, distrito de Santarém), onde se cruza com a linha do Norte.

RCP // VAM

Lusa/Fim