Este ano, o Westway LAB "apresenta 22 concertos, incluindo cinco momentos originais a estrear nesta edição, chamando à cena nomes como Linda Martini, B Fachada, Criatura, Rita Vian, Redoma, Ana Lua Caiano, Azar Azar, Nacho Vegas, La Furia, Catarina Munhá, entre muitos outros que se preparam para navegar juntamente com o público por três palcos do Centro Cultural Vila Flor e outras cinco localizações emblemáticas na cidade", refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

Além dos concertos, que "cruzam diferentes geografias e estéticas", a programação do Westway LAB inclui "momentos de criação artística, 'talks' e conferências da indústria musical".

A abertura da 10.ª edição do Westway LAB fica a cargo do projeto Edgarbeck, "de dois artistas que há muito se queriam juntar -- Rui Souza (Dada Garbeck) e Edgar Valente (Criatura e Bandua)".

Nos dias 14 e 15 de abril, os três palcos do Centro Cultural Vila Flor acolhem dez concertos, "para fazer viajar do passado até ao presente, com vista para um futuro, ligando a tradição às inesgotáveis possibilidades que os dias que se seguem reservam".

Nesses dias, atuam B Fachada, Redoma, Ana Lua Caiano, Azar Azar, Linda Martini, Nacho Vegas, La Furia, Rita Vian, Catarina Munhá e os Criatura.

Além disso, "como já é tradição na tarde do último dia de cada edição, no dia 15 abril o festival estende-se à cidade que se converte num grande palco, tomado por artistas e público, que se interligam pelo encanto de uma diversidade de estilos e diferentes estéticas musicais tão característicos dos City Showcases do Westway LAB".

Nesse âmbito, locais como o Convívio, o Oub'Lá, o Ramada 1930 e o São Mamede Tribuna serão palco das atuações de EVAYA, Isa Leen, Cave Story, Ledher Blue, X IT, Yann Cleary e Ezpalak.

Este ano, as residências artísticas, "que cruzam músicos portugueses e estrangeiros em Guimarães, e em particular no Centro de Criação de Candoso (CCC), onde a principal ação criativa se desenvolve nos dias que antecedem o festival", contaram com os músicos Larie, Cálculo, Mário Gonçalves, Isa Leen, Elin Namnieks, Michal Drozda, Ghau e La Furia. Os resultados das residências artísticas são apresentados nos dias 12 e 13 de abril no Centro Cultural Vila Flor.

Além dos momentos em que irão atuar, os artistas em residência vão "encontrar-se com o público nas cronicamente concorridas 'Talks' que decorrem ao fim da tarde dos dias 13 e 14 de abril em locais também já emblemáticos neste evento, o Tio Júlio e o Cor de Tangerina".

O Westway LAB inclui ainda as Conferências PRO, que vão acontecer no Palácio Vila Flor e nesta edição abordam "áreas instrumentais para o setor da música e valorizando o legado com a presença de figuras de grande relevo da cena nacional e internacional, como nesta edição são os exemplos de Almudena Heredero (Primavera Sound), Rodrigo Areias (Bando à Parte) e Kees van Weijen (IMPALA -- Independent Music Companies Association), os 'Keynote' convidados deste ano".

O Westway LAB inclui ainda um mercado, "com uma variedade de discos (incluindo vinis), edições, ilustrações, para além de opções que garantem conforto na hora de comer e beber", situado na praça coberta do Centro Cultural Vila Flor, promovido pela A Oficina.

