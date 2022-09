Augusto Santos Silva procurou deixar esta garantia num jantar com deputados socialistas, na Batalha, distrito de Leiria, no âmbito das Jornadas Parlamentares do PS, na parte da sua intervenção que dedicou ao exercício do seu mandato como segunda figura do Estado.

"O meu desempenho como presidente da Assembleia da República resume-se numa frase: Cumprir escrupulosamente as obrigações constitucionais e regimentais. Não faço mais do que isso e não faço menos do que isso. Não farei mais do que isso e não farei menos do que isso", declarou, arrancando um prolongando aplauso da parte dos deputados do PS.

O ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros defendeu que tem respeitado o debate "vivo, franco, confrontacional quando deve ser, mas com o respeito, a cordialidade e a civilidade necessária".

"Asseguro que o debate vivo se faça no respeito pelos valores democráticos. Se algum deputado não compreende isso, o tempo se encarregará de fazer compreender que ela ou ele o compreenda", acrescentou.

