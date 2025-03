Ligações marítimas de domingo entre ilhas açorianas do Faial e Pico canceladas

Ponta Delgada, Açores, 15 mar 2025 (Lusa) -- As ligações marítimas de domingo entre os portos da Horta, na ilha do Faial, e Madalena, na ilha do Pico, nos Açores, asseguradas pela Atlanticoline, estão canceladas devido ao mau tempo, segundo a sua página do Facebook.