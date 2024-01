"A Câmara de Aveiro (CMA) informa que, devido à realização de testes do novo 'ferryboat' Elétrico 'Salicórnia', serão suprimidas carreiras, durante a tarde desta terça e quarta-feira, 09 e 10 de janeiro", informa uma nota municipal.

Além dos testes de operação, com a navegação do "Salicórnia" entre as duas margens, serão realizados também testes de carregamento nos cais de atracação de São Jacinto e do Forte da Barra.

Hoje não se realizam as carreiras das 16:20 de São Jacinto para o Forte da Barra e das 16:50 no sentido inverso, o mesmo acontecendo com a carreira das 17:15 entre São Jacinto e o Forte da Barra, e com o retorno, às 17:35, do Forte para São Jacinto.

Quarta-feira as carreiras afetadas são às 12:45, do Forte da Barra para São Jacinto e às 14:15 de São Jacinto para o Forte da Barra e regresso às 14:35 do Forte da Barra para São Jacinto.

Mais três carreiras são suprimidas na quarta-feira: às 16:20 São Jacinto -- Forte da Barra, às 16:50 Forte da Barra -- São Jacinto, e às 17:15 São Jacinto -- Forte da Barra.

Para diminuir os constrangimentos, a Câmara de Aveiro anuncia que a AveiroBus disponibiliza ligações diretas, de autocarro, às 12:45 do Forte da Barra para São Jacinto, e entre São Jacinto e o Forte da Barra às 14:15 e às 16:20.

Na nota municipal, a autarquia "agradece a todos os utilizadores do serviço de 'ferryboat' a melhor compreensão e colaboração possível, numa altura em que se ultimam os testes para entrar em funcionamento o novo Ferryboat 100% Elétrico, "Salicórnia"".

