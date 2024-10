Ligação fluvial entre Trafaria e Lisboa continua suspensa até 17 de novembro

A suspensão do serviço fluvial entre a Trafaria, no concelho de Almada, e Belém, no concelho de Lisboa, devido a obras no pontão de embarque/desembarque iniciadas em agosto, vai prolongar-se até 17 de novembro, segundo a transportadora Transtejo.