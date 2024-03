Numa informação aos passageiros, a empresa explica que no sábado e no domingo a oferta de serviço é assegurada através da ligação fluvial do Barreiro.

A Transtejo adianta que será assegurado transporte rodoviário entre o terminal do Montijo e o terminal do Barreiro, concelhos do distrito de Setúbal.

