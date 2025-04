"A ligação Díli-Deli é vital para o desenvolvimento da nossa nação e para a nossa integração regional", disse José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado à imprensa pela Presidência timorense, após a cerimónia.

Madan Kumar Ghildiyal é um diplomata de carreira e antes da sua nomeação para Timor-Leste exerceu funções no consulado-geral da Índia em Atlanta, tendo sido nomeado para o cargo no início de março.

"Estou confiante de que, sob a liderança do embaixador Ghildiyal, os laços de amizade e cooperação entre os nossos países alcançarão novos patamares, beneficiando ambos os povos", afirmou o Presidente timorense.

Timor-Leste e a Índia estabeleceram relações diplomáticas em 2003 e têm cooperado nos domínios da defesa, educação, agricultura e saúde.

No início ano passado, as relações tiveram um novo impulso com uma visita do Presidente timorense ao país durante a qual foi discutida cooperação nas áreas do petróleo, gás, digitalização e intercâmbio no setor da educação.

Em agosto, a Presidente da Índia também visitou Timor-Leste, a primeira ao país de um chefe de Estado indiano, durante a qual os chefes de Estado manifestaram vontade de aprofundar as relações bilaterais e a abertura, já concretizada, de embaixadas nos dois países.

