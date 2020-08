O homem foi assassinado com uma catana no sábado em São Domingos, região de Cacheu, pelos seus familiares, que "recorreram à profanação do cadáver, incluindo cortes sórdidos dos órgãos genitais da vítima".

Segundo a organização não-governamental, depois de uma denúncia a polícia deteve três pessoas.

"Nos últimos dois anos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos registou mais de 73 casos atinentes à prática de feitiçaria, entre os quais resultaram 48 mortos", referiu a Liga, em comunicado divulgado nas redes sociais.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos lamentou que a maior parte dos autores morais e materiais daqueles crimes continue impune devido ao mau funcionamento das instituições judiciárias.

