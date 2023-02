A LBP vai entregar as distinções honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses, como o crachá de ouro, aos diferentes ramos das Forças Armadas, e a medalha comemorativa covid-19 -- gratidão ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, Estado-Maior da Armada, Estado-Maior do Exército, Estado-Maior da Força Aérea, Comando Conjunto para as Operações Militares, Comando Naval, Comando das Forças Terrestres, Comando Aéreo, Hospital das Forças Armadas e Laboratório Nacional do Medicamento.

"A cerimónia de homenagem destina-se a assinalar as relações de cooperação mantidas ao longo de décadas entre os bombeiros e as Forças Armadas, materializadas em apoio logístico e outras medidas e ações de cooperação que a história de ambas as instituições testemunha e realça, inclusive, mais recentemente durante o combate à pandemia de Covid-19", refere a LBP.

A cerimónia de homenagem dos bombeiros às Forças Armadas vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e os ministros da Defesa, Helena Carreiras, e da Administração Interna, José Luís Carneiro.

