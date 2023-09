Em comunicado, refere a agência de notícias espanhola, o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, destacou a decisão argelina de abrir o seu espaço aéreo, fechado há dois anos, a voos humanitários, salientando a "total disponibilidade" manifestada pela Argélia para ajudar Marrocos, pais vizinho com o qual tem a fronteira terrestre fechada há mais de 30 anos.

A decisão argelina surge depois de um terramoto ter atingido, na noite de sexta-feira, a região de Marraquexe, matando pelo menos duas mil pessoas.

"Saúdo a posição genuína da Argélia em estar ao lado de Marrocos na catástrofe do terramoto, incluindo a abertura do espaço aéreo e a disponibilidade para ajudar (...) este é o espírito árabe de solidariedade, que nos apraz ver prevalecer entre irmãos", disse Abulgheit, citado pela Efe.

"Talvez isto possa ser aprofundado" para reconciliar as relações marroquino-argelinas, acrescentou.

No sábado, a Argélia anunciou a abertura do seu espaço aéreo para voos humanitários e transporte de feridos de e para Marrocos, dois anos depois de ter proibido voos civis e militares deste país.

As autoridades argelinas garantiram ainda "total disponibilidade para prestar assistência humanitária e colocar todas as suas capacidades materiais e humanas em solidariedade com o povo marroquino irmão, quando Marrocos lho pedir".

Os dois países fazem parte da Liga Árabe, que incluí mais 20 Estados-membros, mas têm tido uma relação tensa há décadas devido a diferenças políticas e acusações mútuas de hostilidade.

Em setembro de 2021, Argel ordenou o encerramento imediato do seu espaço aéreo a voos civis e militares, assim como a aviões registados em Marrocos, após ter rompido relações diplomáticas com Rabat, acusando Marrocos de "ações hostis".

Argel justificou a medida com o apoio de Rabat a grupos que a Argélia classifica como terroristas e que estiveram alegadamente envolvidos nos incêndios que assolaram o norte do país e nos quais perderam a vida uma centena de pessoas.

As fronteiras terrestres entre os dois Estados estão encerradas desde 1994 por decisão argelina, depois de Rabat ter atribuído indiretamente culpas à Argélia por um atentado em Marraquexe, impondo a obrigação de visto aos argelinos para entrarem no país.

O sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira causou mais de dois mil mortos e acima de dois milhares de feridos, provocando danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.

