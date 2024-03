A 36.ª edição da Feira do Livro de Bogotá (FILBO), que terá lugar no recinto de feiras Corferias, na capital colombiana, conta este ano com a participação de convidados de 22 países, num evento literário que se debruçará sobre o tema "Ler a natureza".

Segundo a página de Instagram da FILBO, contam-se, entre os participantes, dois nomes portugueses: a escritora Lídia Jorge, apresentada como "uma das vozes mais reconhecidas da literatura portuguesa contemporânea", e a autora, ilustradora e editora de livros infantis Inês Castel-Branco.

A organização destaca que Lídia Jorge, galardoada com vários prémios, incluindo o Grande Prémio de Literatura em Línguas Românicas da FIL (2020) e o Prémio Médicis Estrangeiro (2023), vai apresentar na feira o seu mais recente romance, "Misericórdia", escrito após a morte da mãe.

A participação de Inês Castel-Branco integra-se num programa intitulado "Ler a natureza a partir da literatura infantil e juvenil", juntamente com outros autores de livros para crianças e jovens.

A mesma publicação assinala que Inês Castel-Branco fundou a editora Akiara Books, especializada em livros para crianças pequenas, que exploram a poesia, a ciência, a filosofia, os problemas sociais, as diferenças culturais e, em geral, as grandes questões.

"Na FILBO 2024 queremos dedicar o programa cultural e académico ao mundo natural e às formas alternativas de vida que este propõe, numa altura em que a humanidade parece precisar delas", lê-se na página oficial do certame.

Sobre a participação do Brasil como país convidado de honra, a organização sublinha que o objetivo é pôr em destaque o diálogo "sobre esse encontro de cultura e natureza numa mesma existência", com o poder de "abrir conversas ancestrais, diversas e contemporâneas, lembrando-nos da herança dos biomas culturais".

A Casa da América Latina recorda, na sua página, que esta é a terceira vez que o Brasil será o país convidado de honra da feira colombiana, tendo participado pela primeira vez em 1995 e a segunda em 2012.

Entre os vários autores já confirmados para o evento incluem-se nomes como os dos espanhóis Rosa Montero ("A louca da casa" e "O perigo de estar no meu perfeito juízo"), Jorge Carrión ("Livrarias" e "Contra a Amazon") e Santiago Posteguillo, um dos autores mais lidos na Colômbia, a chilena Lina Meruane ("Sistema nervoso"), o argentino Eduardo Sacheri ("O segredo dos seus olhos") ou a francesa Muriel Barbery ("A elegância do ouriço").

A FILBO contará com um programa literário, cultural, académico e profissional, que reunirá todos os intervenientes da cadeia do livro, juntamente com editores, distribuidores e livreiros brasileiros, numa exposição literária, cultural e profissional completa, com a presença de 500 expositores e cerca de 2.000 atividades.

Graças ao seu programa, a FILBO, que é organizada desde 1988 pela Câmara Colombiana do Livro e a Corferias (Corporação de Feiras e Exposições), é considerada o evento cultural mais importante da Colômbia.

