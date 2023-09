"Sublinhámos a importância de uma cessação imediata das hostilidades e de um empenhamento sério num diálogo genuíno para a resolução pacífica do conflito", disse a ASEAN na conclusão da 43.ª Cimeira da organização.

Os líderes presentes em Jacarta também apoiaram os esforços do secretário-geral da ONU, António Guterres, para encontrar uma solução pacífica para o conflito.

Apelaram igualmente para que seja assegurado o "acesso rápido, seguro e sem entraves" à assistência humanitária na Ucrânia, bem como para a "proteção dos civis, do pessoal humanitário e das pessoas em situações vulneráveis".

A cimeira contou com a participação dos chefes de Estado e de Governo de nove dos 10 membros da ASEAN, dado que Myanmar (antiga Birmânia) não é convidado para as reuniões desde o golpe militar de 2021.

António Guterres também esteve em Jacarta, bem como o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, tendo participado em reuniões da ASEAN com parceiros.

A cimeira marcou também a transferência da presidência rotativa da ASEAN da Indonésia para o Laos.

Criada em 1957, a ASEAN integra Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia e Vietname.

Timor-Leste, que pediu a adesão à ASEAN, tem atualmente o estatuto de país observador e esteve representado em Jacarta pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

"Incentivámos os Estados-membros (...) e os parceiros externos a apoiarem plenamente Timor-Leste no cumprimento dos critérios do roteiro para a adesão plena à ASEAN", disseram os líderes no comunicado final.

Em relação ao Médio Oriente, a ASEAN reiterou o apoio à solução que contemple a existência pacífica de Israel e da Palestina.

"Apoiámos plenamente os direitos legítimos do povo palestiniano a um Estado da Palestina independente, com a concretização de dois Estados (...) vivendo lado a lado em paz e segurança, com base nas fronteiras anteriores a 1967, tendo Jerusalém Oriental como capital", afirmaram.

No plano regional, a ASEAN condenou "a contínua escalada de violência" em Myanmar e lamentou a falta de empenho da junta militar numa solução para a crise política no país.

O Mar do Sul da China foi outro dos temas, com os líderes a manifestarem-se preocupados com "as reivindicações de terras, as atividades e os incidentes graves na zona", onde a China tem disputas com vários países.

"Reafirmámos a importância de manter e promover a paz, a segurança, a estabilidade, a segurança e a liberdade de navegação e de sobrevoo do Mar do Sul da China", disseram também.

Sobre a Península Coreana, apelaram para um diálogo entre todas as partes, mas manifestaram preocupação com "o recente aumento dos ensaios de mísseis balísticos intercontinentais e dos lançamentos de mísseis balísticos" da Coreia do Norte.

Os testes e o consequente aumento da tensão na Península da Coreia "constituem uma evolução preocupante que ameaça a paz e a estabilidade na região", disseram.

A ASEAN renovou ainda os compromissos com a paz, a segurança e a estabilidade da região, a segurança alimentar, o combate às alterações climáticas, a igualdade de género e o desenvolvimento de parcerias com outros países e organizações.

PNG/ASP // APN

Lusa/Fim