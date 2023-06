"Esta semana já tínhamos tido encontros informais, por separado, hoje tivemos o primeiro encontro semiformal em conjunto com o Presidente da República para falar sobre o calendário até à tomada de posse", disse Xanana Gusmão, presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), partido vencedor das eleições de 21 de maio.

Os dois partidos aceita o calendário proposto, disse Xanana Gusmão, acrescentando: "Dia 22 de junho teremos a primeira sessão da nova legislatura (...) depois dia 28 de junho o senhor Presidente receber o primeiro-ministro indigitado e dia 01 é a tomada de posse".

Xanana Gusmão falava aos jornalistas depois de um encontro com o Presidente, José Ramos-Horta, e no qual participaram o secretário-geral do CNRT, Francisco Kalbuadi, e ainda os presidente e secretário-geral do Partido Democrático (PD), respetivamente Mariano Assanami Sabino e António da Conceição.

As datas finais do processo estão, em parte, condicionadas pela decisão do presidente atual do parlamento, Aniceto Guterres Lopes, marcar a sessão inaugural apenas a 22 de junho, e ainda por viagens que o Presidente da República vai efetuar ao continente europeu.

José Ramos-Horta estará ausente de Timor-Leste entre os dias 23 e 28 de junho para visitas a França e à Alemanha.

Assim, o calendário final prevê que o arranque formal da 6.ª legislatura ocorra a 22 de junho, com o juramento dos 65 deputados eleitos a 21 de maio e a apresentação de candidaturas a presidente do Parlamento Nacional.

No dia seguinte decorre a eleição do presidente do Parlamento e o seu discurso inaugural, e a 26 de junho decorrem as eleições para os restantes cargos da mesa do Parlamento Nacional.

A 29 de junho o Presidente da República terá a primeira reunião com o primeiro-ministro indigitado, Xanana Gusmão, bem como outros elementos dos dois partidos do executivo.

No dia seguinte, José Ramos-Horta assina o decreto de nomeação do IX Governo Constitucional que toma posse no dia 01 de julho no Palácio Presidencial em Díli.

ASP // FPA

Lusa/Fim