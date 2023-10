"As cenas trágicas que se desenrolam na Faixa de Gaza, resultantes do cerco e da falta de [acesso] a necessidades básicas, combinadas com a destruição provocada por bombardeamentos significativos [de Israel], estão a fazer soar o alarme para a comunidade internacional", dá conta uma carta endereçada por Charles Michel aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE).

Por essa razão, o presidente do Conselho convocou "um Conselho Europeu extraordinário, que vai realizar-se por videoconferência na terça-feira", às 17:30 locais (16:30 em Lisboa).

"É da maior importância que o Conselho Europeu, em linha com os tratados e os nossos valores, estabeleça uma posição comum e uma linha de ação clara e unificada que reflita a complexidade da situação que se desenrola".

