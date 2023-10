Líder trabalhista britânico prefere "pausas humanitárias" a cessar-fogo na Faixa de Gaza

O líder trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu hoje que "pausas humanitárias" na Faixa de Gaza são a solução mais prática a curto prazo em vez do cessar-fogo defendido por muitos membros do principal partido da oposição britânico.