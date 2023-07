No final de uma reunião de quase três horas do grupo parlamentar -- marcada de forma extraordinária a requerimento de um grupo de 30 deputados -, Miranda Sarmento foi questionado sobre os pedidos feitos por deputados como Maló de Abreu, André Coelho Lima ou Paulo Mota Pinto para que o PSD pondere ouvir no parlamento a procuradora-geral da República, Lucília Gago.

"Essa é uma decisão que tem de ser tomada pela direção nacional do PSD, a Comissão Permanente reúne amanhã de manhã [quarta-feira] e tomará uma decisão sobre essa matéria", respondeu, dizendo que guardará a sua posição pessoal para essa reunião do núcleo duro da direção na qual tem assento.

Miranda Sarmento frisou aos jornalistas, tal como fez perante os deputados, que sempre foi sua intenção convocar uma reunião da bancada depois de, na quarta-feira passada, a Polícia Judiciária ter mobilizado cerca de 100 inspetores para um conjunto de 20 buscas, incluindo na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio e na sede nacional deste partido, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, por suspeitas dos crimes de peculato e de abuso de poder.

"Esta reunião foi bastante útil, permitiu aos deputados expressarem as suas posições sobre uma situação muito grave que foi a justiça ter passado uma linha, feito buscas que extravasam aquilo que era o mandato judicial e que envolve um conjunto de informação política sensível sobre o PSD", afirmou.

Questionado sobre as críticas de alguns deputados de que o tema teria sido desvalorizado pela direção do partido, o líder parlamentar recusou esta visão.

"De maneira nenhuma, o PSD reagiu de forma oficial através de uma carta à PGR na quinta-feira de manhã -- as buscas terminaram às 4h da madrugada -- e desde então já falou o presidente do PSD, o secretário-geral e dois vice-presidentes", disse.

Para Miranda Sarmento, em todas essas intervenções "a condenação ao que aconteceu foi veemente e a crítica à desproporcionalidade dos meios bastante contundente".

"Não creio que, nem no tempo nem no modo, tenhamos falhado a resposta", enfatizou, dizendo compreender "a preocupação dos deputados" com este caso, que "deve preocupar todo o regime democrático".

Na reunião, foram várias as vozes a considerarem tardio o 'timing' de reação da bancada e a apelarem a que o partido não desvalorize os temas da justiça na sua ação.

Na quarta-feira à noite, o presidente do PSD, Luís Montenegro, irá participar no jantar do Grupo Parlamentar do PSD de final de sessão legislativa, no dia em que este tema também será debatido na conferência de líderes, de manhã, por iniciativa do presidente da Assembleia da República.

SMA // JPS

Lusa/fim