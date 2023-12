"Isso está ultrapassado, entretanto tivemos uma comissão técnica independente que produziu conclusões, conclusões que estão em discussão pública e depois, com certeza, logo na primeira oportunidade tomaremos uma decisão, mas em função do trabalho que a comissão técnica independente produziu, como é evidente", respondeu Pedro Nuno Santos quando questionado sobre se irá retomar a decisão que tomou enquanto ministro sobre aquela infraestrutura.

À margem de uma visita aos estaleiros da CP em Guifões, Matosinhos, no distrito do Porto, que contou com a presença de vários autarcas socialistas do distrito e deputados à Assembleia da República, o sucessor de António Costa na liderança do PS salientou que um dos seus "grandes objetivos" para o país "é concretizar", apontando a aposta na ferrovia como um dos caminhos a seguir.

"Esta atitude perante a governação, que é o fazer, o concretizar, é uma das nossas grades marcas, o país não pode estar sistematicamente a arrastar os pés, tem que avançar e nós temos esta capacidade de fazer avançar o país e a ferrovia é um desses sinais", disse.

No entanto, o ex-ministro das Infraestruturas admitiu que "não está tudo bem na ferrovia, há muito caminho ainda para fazer" e que o país está "muito longe" de ter a ferrovia que ambiciona.

"Um dos grandes objetivos que nós temos para o país é concretizar, é fazer, isto não vai lá só com discursos, com palavras, é com trabalho e aquilo que nós estamos aqui para presenciar também aquilo que foi o nosso trabalhão e, já agora, o meu enquanto ministro", referiu.

Para Pedro Nuno Santos, a ferrovia é um exemplo do trabalho do PS no Governo. "A ferrovia é um meio de transporte do futuro, não é do passado, como muitos pensaram, durante anos desinvestiu-se na ferrovia, fecharam-se linhas, não se comprou material e a ferrovia de há uns anos para cá deu uma grande volta, ganhou centralidade no debate político nacional" afirmou.

"É muito importante para nós mostrar ao país que é possível fazer, é possível avançar e nos estamos aqui num espaço que prova isso mesmo (...), nós temos a experiência, temos a experiência governativa para o fazer, a capacidade para o fazer e esta fábrica mostra bem isso", apontou.

