Líder do Wagner acusa Moscovo de esconder dificuldades causadas pela contraofensiva ucraniana

O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusou hoje as chefias militares da Rússia de esconderem as dificuldades que as suas forças estão a enfrentar devido à contraofensiva ucraniana, que tem alcançado conquistas modestas nesta fase.