"O homem são as suas obras, e por essa razão convido a todos e todas a uma reflexão profunda pelos ensinamentos do nosso revolucionário. Consentir que o diálogo nos conduza à estabilidade e coesão interna, rumo ao tão desejado desenvolvimento e o objetivo almejado", referiu Braima Camará numa mensagem na rede social Facebook, por ocasião do dia hoje, 50 anos após a morte do dirigente independentista.

O Madem-G15, segundo maior partido da Guiné-Bissau, criado por um grupo de dissidentes do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), recordou hoje Amílcar Cabral numa cerimónia realizada na sede do partido, em Bissau.

Para Braima Camará, Amílcar Cabral "é imortal, os seus ensinamentos, escrituras e testemunhos vivem, motivam até à data de hoje".

"O seu pan-africanismo, patriotismo e ousadia, continuam a respirar e inspirar", referiu Braima Camará, garantindo estar disponível a concretizar o "programa maior" defendido por Amílcar Cabral, caso receba a confiança do povo.

"Com todas as minhas forças, regozijo os combatentes que nos retiraram dos laços do colono e nos ofereceram a liberdade que hoje gozamos. A devida vénia a todos que tombaram nesta que foi a nossa libertação", concluiu o coordenador nacional do Madem-G15.

