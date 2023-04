No final de um encontro de cerca de 45 minutos com o Presidente da República, pedido pelo líder do PSD, no Palácio de Belém, que foi colocado na agenda como "audiência ao líder da oposição", Luís Montenegro fez apenas uma declaração aos jornalistas, sem responder a perguntas, dizendo ter de prosseguir a iniciativa "Sentir Portugal", esta semana dedicada ao distrito de Lisboa.

"Transmiti ao Presidente da República que fico apreensivo porque parece que o Governo não está a compreender a real situação em que muitos portugueses vivem e isso é mau porque não augura nada de bom no futuro em termos de mudança de políticas públicas", afirmou, reiterando que "o país está numa rota de empobrecimento".

Ainda antes de os jornalistas terem oportunidade de fazer perguntas, Montenegro admitiu que foram tratados no encontro "vários aspetos que não devem ser tornados públicos".

"Funcionam no recato das relações institucionais de colaboração e cooperação institucional entre um grande partido como é o PSD e o Presidente da República. Relativamente a aspetos mais envoltos nesse recato do relacionamento institucional, compreendem que não vou falar deles", disse.

"Até já, vou continuar a sentir Portugal em Lisboa", despediu-se, em seguida.

