Hoje, no debate da moção de censura da IL ao Governo, António Costa anunciou que irá propor ao Presidente da República um circuito para "garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação" de membros do Governo, considerando que este sistema pode ser melhorado.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos da Assembleia da República, lamentou que esta tinha sido "a grande novidade" do debate e manifestou a sua discordância.

"Constitui uma situação de desresponsabilização, é sacudir a agua do capote, é o primeiro-ministro a querer corresponsabilizar o Presidente da República pelas suas propostas", criticou.

Para Montenegro, esta ideia significa o primeiro-ministro "confessar que não capaz ele próprio de ter um crivo capaz de avaliar as condições das pessoas que convida para o Governo", além de estar a antecipar que vai continuar a ter "problemas no futuro" dentro do executivo.

"O sistema que propõe é um absurdo em si mesmo, corresponde a uma circunstância que eu não aceito: um líder de um Governo não responder ele próprio na plenitude pelas escolhas que faz, revela bem o estado exaurido em que se encontra António Costa nas funções de primeiro-ministro", afirmou.

No debate, António Costa afirmou: "Irei propor ao senhor Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação", anunciou, em resposta à deputada única do PAN, Inês Sousa Real.

O primeiro-ministro deixou claro que falará primeiro com Marcelo Rebelo de Sousa e que depois anunciará o que vai propor "para que o circuito possa ser melhorado porque pode ser melhorado".

"Eu não acho que possamos e devamos normalizar situações anómalas mesmo que sejam casos e casinhos. Têm que ser levados a sério e sobretudo tem que se dar confiança de que os levamos a sério", assegurou.

SMA (JF/FM) // JPS

Lusa/fim