Fonte do PSD disse à agência Lusa que o partido reagendará nas próximas semanas novas datas para completar o programa inicialmente previsto.

Hoje, Luís Montenegro tinha previsto, na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, com 384 habitantes, segundo os Censos de 2021 do Instituto Nacional de Estatística, a visita ao Caldeirão, um dos principais pontos turísticos da ilha, e um encontro com a população.

Já no sábado, nas Flores, no ponto mais ocidental do continente europeu, o programa previa contactos com a população nos dois concelhos da ilha que, em conjunto com o Corvo, integra o Grupo Ocidental do arquipélago.

O presidente do PSD iniciou na segunda-feira, na Região Autónoma dos Açores, a última etapa da iniciativa "Sentir Portugal", para contactar com a realidade local e dialogar com cidadãos, famílias, municípios e instituições.

A deslocação ocorreu cerca de um mês antes de o arquipélago ir a eleições legislativas regionais antecipadas, no dia 04 de fevereiro, sufrágio para o qual o PSD formou no arquipélago uma coligação com CDS-PP e PPM, os mesmos partidos com os quais os sociais-democratas concorrem nas legislativas nacionais antecipadas, em 10 de março, sob a denominação de Aliança Democrática.

A visita de Luís Montenegro aos Açores começou na segunda-feira, na ilha do Pico, de onde seguiu depois para o Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, todas do Grupo Central do arquipélago, e Santa Maria e São Miguel (Grupo Oriental).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que hoje e no sábado a depressão Hipólito irá condicionar o estado do tempo em todas as ilhas.

Hoje, o IPMA prevê vento com rajadas fortes, na ordem dos 90 quilómetros/hora, no Grupo Ocidental e precipitação pontualmente forte nos grupos Ocidental e Central.

Quanto à agitação marítima, as ondas poderão atingir os sete metros de altura nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, de acordo com o IPMA.

As sete ilhas estão sob aviso amarelo para precipitação e agitação marítima.

"Espera-se um agravamento novamente para as ilhas do grupo oriental para sábado, sendo esperada precipitação forte durante a manhã, que poderá ser acompanhada de trovoada", adianta um comunicado do IPMA.

