Esta reunião, que deverá realizar-se na sede nacional do PS, em Lisboa, pelas 17:00, já tinha sido considerada prioritária por Pedro Nuno Santos, durante o discurso que proferiu na reunião da Comissão Nacional do PS que decorreu no passado dia 13 em Coimbra.

Confrontado com o facto de cerca de 15.000 elementos da PSP e da GNR terem participado na manifestação, em Lisboa, convocada pela plataforma de sindicatos policiais, o secretário-geral do PS procurou realçar "um profundo respeito" pelas reivindicações destes agentes.

Os polícias da PSP e os militares da GNR exigem um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária e estão há mais de duas semanas em protestos por todo o país.

"Na próxima segunda-feira, temos já marcada uma reunião com a plataforma que representa as forças de segurança. Nessa reunião, teremos a oportunidade de ouvir e de conversar", disse.

A seguir, Pedro Nuno Santos acrescentou: "Sem hesitação, manifesto a muita compreensão e respeito pelas forças de segurança em Portugal".

"O nosso Estado de direito, a nossa democracia, não funciona sem forças de segurança a proteger o povo e sem forças de segurança motivadas, que se sintam reconhecidas e valorizadas", declarou.

Interrogado sobre quando o PS vai apresentar o seu programa eleitoral para as legislativas de 10 de março, Pedro Nuno Santos referiu que os socialistas terão já este fim de semana "um fórum para a discussão" desse programa.

"Depois, teremos um momento de apresentação pública das propostas mais concretas do PS", completou.

