"Acredito mesmo que haja boas explicações para qualquer um destes casos. Mas, até para evitar que se adensem dúvidas e suspeitas, é muito importante que o senhor primeiro-ministro dê esclarecimentos e faça declarações aos jornalistas", afirmou.

O líder socialista insistiu na necessidade de o chefe do Governo esclarecer "não só sobre o caso que é noticiado hoje pelo Correio da Manhã e que o envolve diretamente, mas também outros secretários de Estado", disse aos jornalistas, em Lousada, no distrito do Porto, onde participou numa iniciativa da Federação do Porto para analisar a situação na região do Tâmega e Sousa.

Segundo aquele diário, a mulher e os dois filhos do primeiro-ministro têm uma empresa de compra e venda de imóveis, indicando que os três são sócios na Spinumviva, de que Luís Montenegro foi fundador e gerente.

O jornal recorda que, face à alteração à lei dos solos aprovada pelo Governo, a empresa poderá beneficiar desse quadro legal, estando em causa uma "situação de potencial conflito de interesses".

