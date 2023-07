"A partir das 23 horas, quando se começar a clarificar o resultado, Espanha pode começar uma nova época", afirmou Alberto Núñez Feijóo, deois de ter votado num escola em Madrid, onde foi recebido com gritos de "presidente, presidente".

O candidato a primeiro-ministro, e favorito nas sondagens publicadas durante a campanha, afirmou que há "muitas coisas em jogo" nas legislativas espanholas.

"Está em jogo o modelo de país que queremos, haver um governo sólido, um governo forte, e é necessário que Espanha fale, que Espanha decida e tudo o que decidir Espanha estará bem e tudo o que Espanha disser com nitidez e com claridade será bom para os espanhóis", disse.

Feijóo afirmou ter informações de que está a haver uma "boa participação" nas eleições e disse desejar que os "espanhóis decidam em liberdade", como estão a fazer este domingo, "apesar das condições meteorológicas e de todas as adversidades", referindo "as temperaturas, as deslocações e as férias" com que coincidem estas legislativas.

Espanha vota hoje em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e estão chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.

Quatro partidos apresentaram listas de âmbito nacional e têm pretensão de chegar ao Governo: Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Partido Popular (PP, direita), Somar (extrema-esquerda) e VOX (extrema-direita).

