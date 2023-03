Ulisses Correia e Silva é primeiro-ministro de Cabo Verde desde 2016, foi eleito presidente do MpD, pela primeira vez, em 2013 e já tinha anunciado a intenção de se recandidatar ao cargo nas eleições diretas agendadas para 16 de abril.

De acordo com o mandatário da sua candidatura, Fernando Elísio Freire, a entrega da mesma, bem como da moção de estratégia, está agendada para as 17:00 locais (18:00 em Lisboa) desta sexta-feira, na sede do MpD, na Praia.

Também o deputado Orlando Dias já formalizou, em 07 de março, a entrega da sua candidatura à presidência do MpD, nestas eleições, e da sua moção de estratégia.

O período para apresentação de candidaturas à XIII Convenção Nacional e para presidente do MpD, nos termos do regulamento eleitoral especial e do cronograma eleitoral, arrancou em 07 de março e prolonga-se até 14 de março.

A direção nacional do MpD anunciou em janeiro a realização em 16 de abril das eleições para presidente do partido no poder em Cabo Verde, bem como dos delegados à Convenção Nacional, e para 26 a 28 de maio essa convenção.

Ulisses Correia e Silva foi reeleito presidente do MpD em 09 de fevereiro de 2020 com 99% dos votos, liderando então a única lista que se apresentou à votação.

Nessa eleição para presidente do MpD, para a qual estavam inscritos 31.541 militantes (contra 29.449 da eleição anterior), votaram então 18.250 (abstenção superior a 41%).

Ulisses Correia e Silva foi eleito presidente do MpD, pela primeira vez, em 2013, com 98% dos votos expressos e reconduzido três anos depois com uma votação de 99%, sempre como candidato único.

