"Não, Lucília Gago não tem efetivamente condições para se manter em funções, há aqui uma ausência, acima de tudo, de comunicação com a população", respondeu Inês Sousa Real quando questionada sobre se a atual PGR da República se devia manter no cargo.

A falar no Porto, à margem da apresentação do Programa Eleitoral do PAN para as eleições de 10 de março, a porta-voz do PAN defendeu também que Miguel Albuquerque, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, se deve manter afastado do executivo, enquanto decorre a investigação por suspeitas de corrupção que o envolvem.

"No entender do PAN enquanto estiver uma investigação em curso, deve haver um afastamento para que a mesma possa recorrer de forma serena e sem qualquer interferência política e para que haja confiança nos cidadãos de que isso acontece", disse.

A PJ realizou, em 24 de janeiro, cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

A investigação atingiu também o então presidente do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e acabou por renunciar ao cargo, o que implicou a demissão do executivo madeirense.

