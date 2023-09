Líder do PAN acusa António Costa de "atirar areia para os olhos" e dar "mão-cheia de nada" aos jovens

A líder do PAN acusou hoje António Costa de "atirar areia para os olhos" dos portugueses com uma "euforia que contrasta com a asfixia em que vivem as famílias" e de oferecer "uma mão cheia de nada" aos jovens.