"A batalha contra esses invasores e ocupantes sionistas é totalmente legítima do ponto de vista humanitário, moral e religioso", disse Nasrallah, citado pela agência espanhola EFE.

É a primeira vez que Nasrallah se pronuncia sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas, desencadeada pelo ataque do grupo islamita contra solo israelita em 07 de outubro.

O Hezbollah apoia o Hamas contra Israel e tem-se envolvido em troca de tiros de artilharia com as forças israelitas a partir do sul do Líbano, com baixas para os dois lados.

