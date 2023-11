Haniye apelou à comunidade internacional para pressionar Israel a cessar completamente as hostilidades, a abrir as passagens fronteiriças e a pôr fim definitivamente ao bloqueio da Faixa de Gaza, segundo as suas declarações citadas pelo portal de notícias Al Quds.

Além disso, expressou a sua condenação dos "crimes de guerra e limpeza étnica" de Israel tanto na Faixa de Gaza como na Cisjordânia, ao mesmo tempo que criticou "a guerra contra os hospitais", que vai contra "todos os valores humanos",

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na quarta-feira a resolução -- apresentada por Malta -- com 12 votos a favor, zero contra e três abstenções da Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, que exige que as pausas durem dias suficientes para prestar ajuda às pessoas afetadas pelo conflito.

O líder do Hamas apelou também para a implementação das decisões tomadas na cimeira dos países árabes e muçulmanos realizada no sábado em Riade, sobre a proteção dos locais sagrados e a cessação da violência na Faixa de Gaza.

Em 07 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) -- desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -- realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 41.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 11.500 mortos, na maioria civis, 29.800 feridos, 3.250 desaparecidos sob os escombros e mais de 1,6 milhões de deslocados, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.

