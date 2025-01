"A paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan são componentes essenciais da segurança e da prosperidade globais", disse William Lai.

O líder apelou para "um aumento do orçamento da defesa" para demonstrar "a determinação em proteger" Taiwan, noticiou a agência taiwanesa CNA.

Lai, considerado por Pequim como "um independentista" e "um agitador", sublinhou ainda a importância de manter um compromisso firme com a democracia, salientando que, apesar "das ameaças" colocadas por "regimes autoritários como China, Rússia, Coreia do Norte e Irão", Taiwan deve continuar a avançar sem perder de vista o sistema democrático.

"A democracia é o único caminho para Taiwan. Não vamos recuar", declarou.

"Temos de reforçar a comunicação com a sociedade para combater a guerra cognitiva, para que as pessoas rejeitem as ameaças e as tentações e se protejam conjuntamente contra a infiltração maliciosa de forças externas", alertou o dirigente.

Lai afirmou ainda que "quanto mais seguro for Taiwan, mais seguro será o mundo" e "quanto mais resistente for Taiwan, mais forte será a defesa da democracia global".

O líder taiwanês defendeu ainda a necessidade de "melhorar a capacidade de resistência das cadeias de abastecimento das democracias mundiais", recomendando, para isso, "estabelecer ligações com países democráticos".

Após a tomada de posse de Lai, em 20 de maio, Pequim aumentou a atividade militar em torno de Taiwan, ilha que considera ser parte do território chinês.

Mais de 2.400 aviões chineses atravessaram a linha divisória do Estreito ou violaram a autoproclamada Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) de Taiwan desde então, mais 43% do que em todo o ano de 2023, de acordo com a agência de notícias Efe.

