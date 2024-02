Ronna McDaniel confirmou num comunicado que formalizará a sua demissão a 08 de março, três dias depois da "super terça-feira" das primárias republicanas, em que Trump é um claro favorito desde o primeiro momento.

A responsável afirma querer dar espaço ao seu substituto para escolher uma equipa em que confie, com o objetivo de "recuperar a Casa Branca" em novembro.

McDaniel citou entre as suas realizações "a demissão de Nancy Pelosi" como presidente da Câmara dos Representantes ou "a vitória no voto popular" nas eleições intercalares de 2022, em que os republicanos assumiram o controlo da câmara baixa.

Entre os agradecimentos incluiu o nome de Trump -- "por me ter dado a oportunidade de liderar o nosso partido", disse -, mas foi precisamente o ex-presidente quem mais fez campanha nas últimas semanas para reformar a liderança do Comité Republicano.

Trump encontrou-se com McDaniel na sua mansão na Florida este mês, que identificou como "uma amiga", ao mesmo tempo que apelou a mudanças no partido e propôs que fossem efetivadas após as primárias da Carolina do Sul, que se realizaram no fim de semana passado.

O antigo presidente propôs como novo líder do Comité o atual chefe do partido na Carolina do Norte, Michael Whatley, e sugeriu mesmo a sua nora Lara Trump como "número dois".

Donald Trump venceu no sábado as primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul, com uma larga vantagem em relação à sua única rival Nikki Haley, ficando mais perto de ser declarado o candidato oficial do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro.

