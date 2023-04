No balanço que encerrou a visita a Portugal, Ho Iat Seng disse ter convidado o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, para visitar o território e "presidir conjuntamente a 7.ª reunião da Comissão Mista Macau-Portugal".

"Macau está empenhado na organização, no corrente ano, da próxima Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa [Fórum Macau], por isso, também aproveitei a oportunidade para visitar e convidar os responsáveis portugueses, a fim de permitir Portugal enviar uma delegação oficial a Macau, após a confirmação da realização do evento", acrescentou, de acordo com um comunicado enviado à Lusa.

Inicialmente prevista para 2019, a sexta conferência ministerial foi adiada para junho de 2020, devido às eleições para a Assembleia Legislativa de Macau, mas não se realizou devido à pandemia.

Criado 2003 por iniciativa de Pequim, o Fórum Macau integra os nove países de língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).

Na véspera, numa intervenção durante uma receção organizada pelo Governo de Macau em Lisboa, Gomes Cravinho tinha anunciado que o Governo português pretende "organizar uma delegação de responsáveis e de empresários para visitar Macau e participar na Conferência Ministerial do Fórum (...) e na conferência dos empresários, cuja realização será retomada", de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social (GCS) da região administrativa especial chinesa.

A visita do chefe do Executivo de Macau foi acompanhada por uma delegação de mais de 40 empresários do território para encontros com a Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa e a Câmara de Comércio Portugal-China Pequenas e Médias Empresas e visitas ao Hospital da Luz, Quinta da Marmeleira (Alenquer) e Delta, entre outras.

Em paralelo, decorre até hoje um espetáculo diário de 'videomapping' no Terreiro do Paço evocativo da região administrativa especial chinesa, numa iniciativa dos Serviços de Turismo de Macau.

