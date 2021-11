De Xangai (leste), Ho Iat Seng segue para a cidade de Hangzhou (leste), para uma série de encontros, onde vai reunir-se com os dirigentes da província de Zhejiang, para trocarem impressões sobre o reforço da cooperação bilateral, de acordo com um comunicado.

Na terça-feira, num encontro em Macau com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês da cidade de Hangzhou, Pan Jiawei, o líder de Macau disse esperar que a taxa de vacinação atinja "o mais cedo possível" os 80% para "revitalizar o setor do turismo" no território, fortemente atingido pelo aumento de casos locais e na China, em agosto e setembro.

No final de março deste ano, as autoridades do território realizaram a "Semana de Macau em Hangzhou" para promover a região administrativa especial chinesa como um destino saudável e seguro e atrair mais turistas chineses.

Na quarta edição da Exposição Internacional de Exportações da China, entre sexta-feira e quarta-feira, Macau vai estar presente com uma delegação de 77 representantes de empresas de Macau e dois pavilhões, com empresas dedicadas a produtos fabricados em Macau, de marcas de Macau, de distribuição de produtos alimentares e bebidas dos países de língua portuguesa e serviços comerciais.

Na Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas - Pavilhão de Produtos Alimentares e Bebidas dos Países de Língua Portuguesa vão ser apresentados os "trabalhos desenvolvidos por Macau" na participação na Grande Baía e na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, bem como informações sobre a promoção das vantagens de Macau enquanto plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, nas áreas da contabilidade e da tradução, ambiente de negócios de Macau, desenvolvimento de serviços comerciais e do setor de convenções e exposições.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) vai organizar, no sábado, um seminário de promoção de investimento "Aproveite Macau, Aproveite as Oportunidades nos Países de Língua Portuguesa", para dar a conhecer o desenvolvimento económico e comercial dos países lusófonos, assim como sobre as áreas financeira e jurídica de Macau, com vista a prestar serviços e apoio à cooperação empresarial entre a China e os países de língua portuguesa.

Uma sessão de prova de vinhos lusófonos vai decorrer também no sábado "para promover Macau na construção do Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa".

O evento é organizado pelo Ministério do Comércio chinês e pelo Governo Popular do Município de Xangai.

EJ // JH

Lusa/Fim