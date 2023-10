Líder de Assuntos Humanitários da ONU pede respeito pelas leis da guerra

O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, considerou hoje "assustadoras" a escala e velocidade do conflito em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, pedindo que as leis da guerra sejam respeitadas por todas as partes em conflito.