Líder da oposição israelita pede a PM Netanyahu que se demita

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, pediu hoje ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que siga o exemplo do chefe dos serviços secretos militares do exército, Aharon Haliva, e se demita por causa das falhas que levaram ao ataque do Hamas a 07 de outubro.