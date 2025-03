"Congratulo-me com o anúncio do Presidente [Donald] Trump de que os Estados Unidos estão a tentar encontrar defesas aéreas adicionais para a Ucrânia, isto é extremamente importante", afirmou Kaja Kallas em declarações à entrada para a reunião do Conselho Europeu.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, adiantou que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a Trump sistemas de defesa antiaéria e que este "aceitou trabalhar com ele para ver o que está disponível, nomeadanente na Europa".

Leavitt acrescentou que os Estados Unidos irão manter "a partilha de informações militares para a defesa da Ucrânia".

As próximas conversações russo-americanas sobre o conflito na Ucrânia vão decorrer na Arábia Saudita no domingo ou no início da próxima semana, anunciou hoje o Kremlin (presidência russa).

"Pode não ser no domingo, estamos a tentar chegar a acordo sobre todas as 'nuances'. Também poderá ser no início da próxima semana", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

As negociações terão lugar "a nível de peritos", referiu, citado pela agência francesa AFP.

A Rússia ainda não deu o acordo ao plano norte-americano de tréguas de 30 dias, aceite por Kiev sob pressão de Washington.

Por enquanto, o Presidente russo, Vladimir Putin, limitou-se a uma moratória recíproca de um mês sobre os ataques contra as infraestruturas energéticas.

A ajuda à Ucrânia e o plano para rearmar a Europa estão hoje na agenda dos trabalhos da cimeira, em que Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

IG // APN

Lusa/Fim