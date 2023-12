Na quarta-feira, segundo dia da grande reunião anual de fim de ano do Partido dos Trabalhadores, o partido único norte-coreano, Kim disse ao exército e aos setores de munições, armas nucleares e proteção civil para "acelerar ainda mais os preparativos para a guerra".

O discurso do dirigente abordou a "grave situação política e militar na península coreana, que atingiu um ponto extremo sem precedentes na história devido aos movimentos de confronto dos Estados Unidos e das forças vassalas", disse a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Na terça-feira, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão anunciaram o lançamento de um sistema para partilhar informações em tempo real sobre mísseis norte-coreanos e um plano de exercícios regulares para enfrentar avanços militares de Pyongyang.

De acordo com a KCNA, o dirigente defendeu ainda o direito da Coreia do Norte a "expandir e desenvolver relações de cooperação estratégica com países independentes e anti-imperialistas", numa aparente referência às críticas à recente aproximação a Moscovo, e a participar na "luta anti-imperialista" à escala internacional.

O Ocidente tem acusado Pyongyang de fornecer armas e munições à Rússia, algo negado pelas autoridades do país asiático.

No entanto, em outubro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, agradeceu à Coreia do Norte pelo apoio na guerra contra a Ucrânia.

A reunião do partido, cuja duração não é conhecida, vai definir objetivos políticos para 2024, "um ano decisivo" para o cumprimento do atual plano quinquenal do regime, disse Kim, que defendeu o reforço do desenvolvimento de armamento.

O líder norte-coreano salientou a necessidade de consolidar as bases organizacionais e ideológicas do partido, bem como de implementar a estratégia "através de uma luta mais corajosa e determinada, apesar dos crescentes desafios e dificuldades".

Além da política externa, Kim também destacou perante os membros do partido sobre "questões a que deve ser dada prioridade" para reforçar o sistema político, laboral e económico da Coreia do Norte.

Kim sublinhou a necessidade de reforçar de indústrias como a siderurgia, a química, a geração de eletricidade, o carvão e a maquinaria, bem como a aceleração do desenvolvimento rural e a estabilização da produção agrícola, dando prioridade às indústrias regionais e à pesca.

Na quarta-feira, a KCNA disse que a Coreia do Norte registou uma rara boa colheita este ano, uma vez que o país terminou a construção de novas instalações de irrigação antes do previsto e cumpriu os principais objetivos agrícolas.

