Líder da ASEAN prevê adesão de Timor-Leste até final de 2023

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, que preside atualmente à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), disse hoje estar "otimista" que a adesão de Timor-Leste esteja concluída "o mais tardar no próximo ano".